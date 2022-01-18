СБУ отримала листа з погрозами вибухів у Кривому Розі [ Редактировать ]
50 тисяч гривень або загинуть тисячі дітей. З такими погрозами СБУ отримала електронного листа. Його спецпризначенцям надіслав "шпигун російської розвідки". Саме так зловмисник назвав себе в посланні, а ще повідомив, що в Кривому Розі заміновані всі школи міста. На виконання своїх вимог дав СБУ три години. Це вже не перше повідомлення про мінування отримують правоохоронці за останні декілька днів. Уже надвечір псевдомінерів затримали. Як з'ясувалося, повідомлення надсилав старший товариш школяра. Утім, відповідатимуть за такі витівки батьки. На них і склали адмінпротокол.
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