По итогам 2021 года инфляция составила 10% (к декабрю 2020 г.), что стало наихудшим показателем с 2017 года. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя данные Госстата.

"Высокая двузначная инфляция привела к реальному обесцениванию и так скудного прожиточного минимума, проиндексированного в госбюджете-2021 на 9,3% при инфляции на конец года на уровне 10%. Это означает, что базовые социальные стандарты в реальном выражении снизились и украинцы стали беднее", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Политик отметил, что наибольший вклад в инфляцию в годовом выражении обеспечил рост цен на продукты питания, коммунальные и транспортные услуги. Он добавил, что по итогам 2021 года в Украине зарегистрирована двузначная продовольственная инфляция. В декабре (к декабрю 2020 г.) цены на продукты питания выросли на 13,3%. Наибольшими темпами выросли цены на сыр и творог – 10,3%, макаронные изделия – 10,9%, молоко – на 11,3%, овощи – 12,7%, мясо – на 12,9%, масло – 13,6%, хлеб – 18,7%, яйца – 19%, сахар – 28,3%, подсолнечное масло – 38,8%.

"Более всего подорожали социально значимые продукты – хлеб, подсолнечное масло, сахар и коммунальные услуги. То есть в результате бездействий власти, больше всех пострадали самые бедные украинцы, в потребительской корзине которых базовые продукты питания и "коммуналка" являются главными статьями расходов. Но власть лишь сейчас прислушалась к требованиям оппозиции и приняла решение ввести госрегулирование цен на социальные товары первой необходимости, хотя почему-то не на весь список, а на отдельные позиции в нем", - отметил народный депутат.

По его словам, сейчас необходимо задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер для сдерживания инфляции и противодействия ее дальнейшему наращиванию.

"Помимо пересмотра тарифной политики, необходимо поставить вопрос о снижении НДС на социально значимые продукты питания, а также об увеличении господдержки АПК. Также нужно введение моратория на повышение ЖК-тарифов в 2022 году и наращивание собственной добычи углеводородов. Реализация этих мер позволит не только снизить инфляцию, но и поддержать отечественного производителя", – резюмировал Сергей Левочкин.