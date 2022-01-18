Блинкен едет в Украину: программа визита [ Редактировать ]
Источник: AFP
Государственный департамент США подтвердил визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, который состоится 19 января. Об этом сообщает AP.
Блинкен в ходе визита встретится с президентом Владимиром Зеленским.
19 января он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В рамках визита госсекретарь США будет обсуждать единый подход в предотвращении российской угрозы для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы заставить Москву сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации.
Визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.
20 января он отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Поездки и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по снижению напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и агрессии против Украины.
В МИД Украины отметили:
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
Стороны также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в торговой, инвестиционной и сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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