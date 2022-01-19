Провалы в экономике приводят к сокращению рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве. Это следствие действий некомпетентной и безответственной власти, неспособной остановить экономический кризис в стране. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на расширенном заседании партийного актива Кировоградской области в формате видео-конференции, в которой приняли участие 85 партийцев и депутатов всех уровней.

"Часть украинского бизнеса в течение следующих 12 месяцев ожидает уменьшения количества работников в отрасли сельского хозяйства (16,8%) и перерабатывающей промышленности (15,4%), тогда как увеличения занятости в этих отраслях ожидают, соответственно, только 9,9% и 14,6% предприятий. Об этом говорит опрос НБУ руководителей компаний, который был проведен в IV квартале 2021 года. То есть бизнес ожидает, что рабочие места в этих отраслях продолжат сокращаться", - отметил политик.

По его словам, это прямое следствие бездарных действий власти, которая неспособна остановить экономическое падение, а пассивная позиция парламента только усиливает кризисные явления, и потому необходима его перезагрузка.

"Власть уже доказала свою несостоятельность и неспособность к принятию решений, которых ждут люди. Наш призыв к переизбранию парламента - это требование людей, и в этом они нас поддерживают. Это реальная и единственная возможность остановить войну, преодолеть экономический кризис и начать развитие. Только так можно вернуть нормальную жизнь в стране", - резюмировал Юрий Бойко.