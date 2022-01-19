Украину хотят пригласить на саммит НАТО: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО.
Об этом президент Украины сообщил в Twitter.
"Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", - отметил он.
Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.
"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что в МИД России заявили, что не намерена нападать на Украину и рисков новой войны в Европе нет. Кроме того, Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Америка так сосредоточена на Украине. Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.
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