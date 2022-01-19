Альтернативой так называемым "гарантиям безопасности" для России в части нерасширения НАТО может стать юридическое обязательство США о не голосовании за вступление Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская сторона готова рассмотреть такую опцию.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Запад должен отказаться от итогов Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.

Это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию.

Ранее мы писали о том, что в МИД России заявили, что не намерена нападать на Украину и рисков новой войны в Европе нет. Кроме того, Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Америка так сосредоточена на Украине. Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.

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