В МИД России назвали альтернативу по НАТО [ Редактировать ]
Альтернативой так называемым "гарантиям безопасности" для России в части нерасширения НАТО может стать юридическое обязательство США о не голосовании за вступление Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российская сторона готова рассмотреть такую опцию.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Запад должен отказаться от итогов Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.
Это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию.
Ранее мы писали о том, что в МИД России заявили, что не намерена нападать на Украину и рисков новой войны в Европе нет. Кроме того, Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Америка так сосредоточена на Украине. Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.
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