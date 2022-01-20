Вакцинация от коронавируса в Украине: обнародованы невероятные данные [ Редактировать ]
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В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 74 тысячи человек. Из которых почти 15 тысяч - получили бустерную дозу.
"За вчера, 19 января в Украине 74 759 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу - 518 человек, а бустерную - 14 927", - говорится в сообщении Минздрава.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 080 101 человек.
В частности, получили первую дозу - 15 080 099 людей, получивших две дозы - 14 375 825 человек, дополнительную дозу - 11 205 человек, а бустерную - 46 105 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 29 613 234 прививки.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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Попри це, у ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки загальний рівень імунізації населення становить лише сім відсотків.
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