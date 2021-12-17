За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировались более 130 тысяч человек. Из которых 14 - получили дополнительную прививку. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки

За минувшие сутки в стране вакцинировались 132 991 человек. Из них:

первую дозу вакцины получило 43 939 человек,

полностью иммунизированны (получили две дозы) - 89 038 человек,

дополнительную дозу получили 14 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 312 996 человек:

получили первую дозу вакцины - 14 312 994 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 824 666 человек.

В общем количестве в стране проведено 27 137 674 прививки.

46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.

41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине третья прививка от COVID может стать обязательной. Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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