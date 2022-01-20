С 26 января в Англии отменяют маски Источник: РИА Новости

Правительство Великобритании отменяет в Англии большинство коронавирусных ограничений, введенных из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, сообщает BBC News.

Джонсон заявил, что, по мнению экспертов, нынешняя волна распространения коронавируса достигла пика на национальном уровне.

Отмена коронавирусных ограничений в Англии:

С 20 января ученики старших классов смогут не носить маски в школах.

С 26 января отменят обязательное использование масок в общественных местах (это станет рекомендацией).

С 26 января отменят COVID-паспорта для посещения ночных клубов, концертов и массовых мероприятий.

Власти больше не будут рекомендовать гражданам работать из дома, поэтому им следует обсудить возвращение в офисы со своими работодателями.

Правительство собирается отменить требование об изоляции людей, у которых выявили COVID-19. Пока это требование остается в силе, но по мере распространения коронавируса это должно стать рекомендацией. Срок действия этих правил истекает 24 марта.

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Перечисленные послабления распространяются только на Англию, где проживает 85% населения Великобритании. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно принимают решения об ограничениях.

​По словам Джонсона, отказ от коронавирусных ограничений стал возможен благодаря успешной кампании вакцинации населения. Обе дозы вакцины получили 83,4% населения в возрасте от 12 лет, первую дозу - 90,7%. ревакцинацию прошли 63,6% жителей королевства старше 12 лет.

Британская пресса, что отмена большинства коронавирусных ограничений воспринимается как попытка Бориса Джонсона успокоить членов парламента, разгневанных вечеринками в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, проведенных во время локдауна. "Подробности" писали, что из-за этого премьер Джонсон находится в шаге от отставки.