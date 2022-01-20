Маски больше не нужны: в Англии отменяют коронавирусные ограничения [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Правительство Великобритании отменяет в Англии большинство коронавирусных ограничений, введенных из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, сообщает BBC News.
Джонсон заявил, что, по мнению экспертов, нынешняя волна распространения коронавируса достигла пика на национальном уровне.
Отмена коронавирусных ограничений в Англии:
- С 20 января ученики старших классов смогут не носить маски в школах.
- С 26 января отменят обязательное использование масок в общественных местах (это станет рекомендацией).
- С 26 января отменят COVID-паспорта для посещения ночных клубов, концертов и массовых мероприятий.
- Власти больше не будут рекомендовать гражданам работать из дома, поэтому им следует обсудить возвращение в офисы со своими работодателями.
- Правительство собирается отменить требование об изоляции людей, у которых выявили COVID-19. Пока это требование остается в силе, но по мере распространения коронавируса это должно стать рекомендацией. Срок действия этих правил истекает 24 марта.
Перечисленные послабления распространяются только на Англию, где проживает 85% населения Великобритании. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно принимают решения об ограничениях.
По словам Джонсона, отказ от коронавирусных ограничений стал возможен благодаря успешной кампании вакцинации населения. Обе дозы вакцины получили 83,4% населения в возрасте от 12 лет, первую дозу - 90,7%. ревакцинацию прошли 63,6% жителей королевства старше 12 лет.
Британская пресса, что отмена большинства коронавирусных ограничений воспринимается как попытка Бориса Джонсона успокоить членов парламента, разгневанных вечеринками в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, проведенных во время локдауна. "Подробности" писали, что из-за этого премьер Джонсон находится в шаге от отставки.
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