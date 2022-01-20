В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 18 479 человек, умерли - 131. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Коронавирус в Украине:

госпитализировали 2151 человека;

летальных исходов - 131;

выздоровели - 4 446 человек.

Протестировали методом ПЦР - 61 642 человек, методом ИФА - 7982, экспресс-тестами - 41 513.

Больше всего новых заражений за сутки в:

Ивано-Франковской области (2777),

Львовской области (1440),

Киеве (1409),

Тернопольской области (1145),

Одесской области (1137).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 799 382 человека;

выздоровели - 3 571 782 человека;

летальных случаев - 98 843.

Как свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса, в предыдущий раз более 18 тысяч новых заражений за сутки было 20 ноября 2021 года.

Отметим, "Омикрон" обнаружили уже в 8 регионах Украины.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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