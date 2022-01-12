Остання крапля. Британський прем'єр перебуває за крок від відставки. Усьому виною - вечірка на Даунінг-стріт у розпал найжорсткішого локдауну в країні.

Чи зізнався Борис Джонсон у порушенні ним же запроваджених правил і чому ця історія може коштувати йому посади - розповість Світлана Чернецька.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Ви можете сидіти на сонечку в найближчому парку, можете навіть грати в спортивні ігри, але тільки зі співмешканцями. Ви мусите коритися правилам соціального дистанціювання. І аби їх підсилити, ми збільшимо штрафи за порушення.

Це травень 2020-го. Борис Джонсон посилює карантинні обмеження через неконтрольований спалах коронавірусу. Та за 10 днів після цього звернення у офіційній резиденції прем'єра влаштували вечірку. Це був спекотний день. Співробітників зібрали на пікнік і закликали приносити власний алкоголь. Запрошення розіслав особистий секретар глави уряду.

Ед Мілібенд, член опозиції парламенту Великої Британії:

Прем'єр мусить у всьому зізнатися, сказати, чи був він на вечірці, і повинен виправдати свої дії перед народом, бо країна не може рухатися далі, доки не матиме довіри до людини, яка ховається за подвійними стандартами. Обурливо, що вечірка відбулася саме тоді, коли люди не мали права відвідувати своїх родичів у лікарнях, не могли бути присутніми на похоронах.

Але ось уже декілька днів Джонсон відмовляється відповісти на просте запитання "чи був він особисто на вечірці". Питання радше риторичне, бо одразу кілька джерел підтверджують присутність прем'єра та його дружини.

Іян Блекфорд, депутат опозиційної партії парламенту Великої Британії:

Прем'єр-міністра звинувачують у зраді суспільної довіри, зневажливому ставленні до громадськості, у порушенні законів, встановлених його ж урядом. Прем'єр-міністр робить те, що хоче і йому це постійно сходить із рук, та не цього разу. Чи вчинить прем'єр нарешті достойно - і подасть у відставку?

Депутати таки притисли прем'єра до стінки і йому довелося відповісти на звинувачення. І з вуст Джонсона прозвучали дуже рідкісні слова вибачень. Він таки зізнався в проведенні вечірки. Але продовжує наполягати, що нічого страшного в цьому немає.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Я вийшов у сад близько шостої вечора 20 травня 2020, щоби подякувати співробітникам і повернувся до свого офісу за 25 хвилин. Щиро вірю, що це була робоча зустріч. Але ось тепер усвідомлюю - тоді мав би відправити всіх по кабінетах, мав розуміти, що хоча ця подія відповідала всім карантинним вимогам, знайдуться мільйони людей, які так не вважатимуть.

Цей інцидент та кілька інших урядових вечірок зараз розслідує урядова комісія. А Скотланд-Ярд прискіпливо відстежує процес. Прем'єр обіцяє взяти на себе відповідальність, якщо порушення правил буде доведено . І хай там як, Джонсон тримається за владне крісло - ця історія може коштуватиме йому посади.