Президенти Польщі та України обговорять загрози з боку РФ [ Редактировать ]
Сьогодні Володимир Зеленський розпочне дводенний візит до Польщі.
Запланована зустріч із президентом Анджеєм Дудою.
Глави держав обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії - повідомили в Офісі президента.
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