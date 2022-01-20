Сотрудники полиции "накрыли" группу из двух гражданок Украины, которые занимались вербовкой своих соотечественниц для сексуального рабства на территории Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно данным следствия, злоумышленники организовали деятельность ради финансовой выгоды. Они подбирали кандидаток из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Злоумышленницы уговаривали их ради финансового благополучия отправится в Турцию. Женщинам организовывали перелет из аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что правоохранители провели обыски у фигуранток и изъяли вещественные доказательства, при этом в доме одной из них обнаружили несколько килограмм каннабиса.

Читайте также, в Херсонской области правоохранители обнаружили трудовой лагерь, где насильно удерживали людей. Люди из нескольких уголков Украины вынуждены были работать по 15 часов без отдыха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.