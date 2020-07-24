Полиция "накрыла" рабский трудовой лагерь [ Редактировать ]
В Херсонской области правоохранители обнаружили трудовой лагерь, где насильно удерживали людей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации, люди из нескольких уголков Украины вынуждены были работать по 15 часов без отдыха.
Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров.
Отмечается, что полиция установила, что в "трудовом лагере" находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53-х лет, среди них две женщины. Они жили в условиях антисанитарии. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.
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