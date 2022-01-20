"У Одесской трагедии нет сроков давности и преступники будут наказаны" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Как бы ни саботировала власть расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года, оппозиция будет добиваться справедливости и наказания преступников. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Одессу.
"Уже восемь лет как произошла эта страшная трагедия. Прошлая власть саботировала расследование и практически его заблокировала. Нынешняя власть продолжает то же самое. Люди не видят справедливости и не понимают, за что убили почти 50 человек, которые были сожжены заживо в этом здании, и кто за это понесет ответственность", - заявил политик.
Он подчеркнул, что только ОПЗЖ добивается расследования Одесской трагедии и наказания виновных в этом преступлении.
"Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, прихожу на это место отдать дань памяти погибшим, и для нас это дело чести - добиться справедливого расследования".
По словам Сопредседателя ОПЗЖ, оппозиция намерена обратиться в Европарламент и донести до евродепутатов ситуацию с расследованием этой трагедии.
Мы видим невнятные ответы из уголовных судов, из Европейского суда по правам человека. Поэтому приняли решение обратиться в Европейский парламент. Пусть европарламентарии тоже узнают, что идет блокирование расследования. У таких преступлений нет срока давности, и виновные обязательно будут наказаны. Мы добьемся, чтобы справедливость была восстановлена.
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