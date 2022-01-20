Заявление партии

Украина находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы. Люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи. Вместо этого президент Зеленский – снова записывает "видосик", в котором призывает "не паниковать".

Но речь давно идет не о панике, а тотальном разочаровании граждан в его правлении. Украинский народ уже понял, что, избрав Владимира Зеленского, как и в случае с Порошенко, "наступил на грабли". Вместо новой власти страна получила худшую версию режима Порошенко – лживый, коррумпированный и бездарный антинародный режим.

Сегодня Зеленский, как и его предшественник Порошенко, озабочен не благосостоянием страны и людей, а обеспечением прибылей и роскошной жизни для своего окружения, "друзей" и партнеров. Он поддерживает налоговый грабеж населения и предпринимателей, но позволяет "придворному олигарху" Коломойскому продолжать махинации с похищенными деньгами банка "Приват" и средствами разворованной государственной компании "Центрэнерго". Дарит ему половину стратегической государственной компании "Укрнафта", списывает миллиардные налоговые долги.

Друзья президента превращаются в новых олигархов. Они расхищают государственные деньги на "великом крадивныцтве", наживаются на государственных тендерах, растаскивают целевые бюджетные фонды, как это произошло с Фондом борьбы с COVID-19. В доведенных до грани банкротства государственных компаниях менеджмент и члены наблюдательных советов получают миллионные гонорары.

Зеленский выдавал себя за сторонника демократии, но как и Порошенко, построил в Украине диктаторский режим. Без суда и следствия открываются дела против политических оппонентов, закрываются независимые СМИ. Уничтожая свободу слова, Зеленский за государственный счет строит свою медиа-империю. Он желает заткнуть рот независимым журналистам, чтобы спокойно пребывать на государственных дачах, которые обещал передать детям.

Владимир Зеленский не выполнил своего главного обещания – принести Украине мир. Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнеров. Он говорит, что власть делает для мира все, но в реальности - ничего. Президент отказывается выполнять Минские соглашения, которые являются международными обязательствами Украины. На встрече "Нормандской четверки", он письменно в Парижском соглашении обязался принять законы, необходимые для мирного урегулирования, но теперь об этом даже не вспоминает.

Вместо движения к миру и объединению страны Владимир Зеленский вводит военно-гражданские администрации и запрещает проводить выборы на украинском Донбассе. Доверие международных партнеров к украинской власти сведено к нулю, а доведенная до кризиса и нищеты страна оказалась на пороге войны.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" тоже считает, что паника – это не выход. Но мы предлагаем другое решение. Для того, чтобы успокоить страну, дать людям надежду, президенту следует не улыбаться с экрана, издеваясь над тревогами людей, а подать в отставку. Потому что главной причиной паники в стране сегодня является бездарность, авантюризм и безответственность Зе-власти.

Владимир Зеленский не справился с работой главой государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса.