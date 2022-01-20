Постачати до України зброю та боєприпаси готова Чехія. Міністр оборони країни Яна Чернохова заявила, що на тлі скупчення російських військ уздовж українських кордонів Чеська Республіка - на боці Києва і зробить усе можливе, щоб допомогти. Водночас міністр зазначила - постачання зброї чи боєприпасів до України мають бути узгоджені з іншими країнами. Зокрема тими, які входять до складу Вишеградської четвірки. А це Німеччина, Австрія та країни Балтії.