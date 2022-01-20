Більше жодних масок і ковідних сертифікатів. Навіть самоізоляція для інфікованих не буде обов'язковою. Британія повертається до звичного життя. Тамтешній уряд скасував більшість карантинних обмежень. Бо країна вже пройшла пік епідемії "Омікрону". Чому влада поспішає послабити правила і чому це насторожує науковців - дізнаємося далі.

Свобода вже не за горами. За тиждень в Англії мало що нагадуватиме про пандемію коронавірусу. Стануть непотрібними захисні маски та ковідні сертифікати. А людей більше не змушуватимуть працювати з дому. Навпаки - влада заохочує повертатися до звичного життя та роботи в офісі.

Саджид Джавід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Сьогодні починається наступний розділ у боротьбі Британії з коронавірусом. Це момент, яким усі ми можемо пишатися. Це кульмінація блискучої роботи, яка допомогла нам протистояти хвилі "Омікрону". Це нагадування - чого ми можемо досягти спільними зусиллями.

А в прогнозах - ще більше послаблень. Уже з березня інфікованих коронавірусом не зобов'язуватимуть самоізолюватися. Англія готується співіснувати з Ковідом, так само як співіснує з грипом. Для багатьох науковців така поступливість влади стала зовсім несподіваною. А чимало лікарів - узагалі обурилося послабленням.

Лоуренс Янг, вірусолог Університету Ворвіка:

Чому це раптом ми такі самовпевнені, коли рівень інфікувань утричі вищий, ніж кілька місяців тому? Я вважаю, що нас присипляють цим оманливим відчуттям безпеки. Проте, це ще досі складний період - зима, коли циркулює багато інших інфекцій. Хай що б там не говорили, система охорони здоров'я досі під великим тиском.

Насправді щедрість уряду та прем'єр-міністра зокрема пояснюється дуже просто. Борис Джонсон стрімко втрачає рейтинг. На нього тиснуть через звинувачення в численних вечірках у резиденції під час локдаунів. Тому найпростіший шлях повернути народну любов - подарувати довгоочікувану свободу. Інакше кажучи, перекласти відповідальність безпосередньо на людей.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми довірятимемо рішенням британського народу і більше не вважатимемо злочинцями тих, хто вирішив не носити масок. Але ми всі повинні залишатися обережними в останні тижні зими, коли в Англії ще понад 16 тисяч людей у лікарнях. Пандемія ще не закінчилася. Тож не піддавайтеся омані: "Омікрон" не є легкою хворобою, особливо якщо ви не вакциновані.

На боці прем'єра той факт, що Британія - одна із найзахищеніших країн, якщо додати імунітет, здобутий завдяки вакцинам та попереднім випадкам хвороби. А отже, навіть у разі повторного інфікування - перебіг недуги буде легшим.