Понад 20 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби.

Такі дані МОЗу. 150 пацієнтів померли, одужали - майже 4 з половиною тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області -більш як дві тисячі.

Майже дві - на Львівщині та понад півтори - у Києві.