Найбільшу кількість інфікувань коронавірусом зафіксували на Івано-Франківщині [ Редактировать ]
Понад 20 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
Такі дані МОЗу. 150 пацієнтів померли, одужали - майже 4 з половиною тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області -більш як дві тисячі.
Майже дві - на Львівщині та понад півтори - у Києві.
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Кількість хворих більшає, а місць у лікарнях - меншає. По всій області. В Івано-Франківській міській клінічній лікарні - за неповний тиждень ушпиталили вже пів сотні нових пацієнтів.
У ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється.
Якщо можна буде щепитися одразу і від сезонного грипу, і від нових штамів коронавірусу, то - за опитуваннями - охочих буде чимало.
З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.
Йдеться про працівників, які мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги.