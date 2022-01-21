В пятницу, 21 января, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о том, планируют ли в Украине объявлять жесткий локдаун. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Так, он уточнил, что ограничений как в 2020 году вводить не будут.

Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется.

По словам санврача, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, первой в "красную" зону может войти Ивано-Франковская область.

Думаю, что Ивано-Франковская область, учитывая, что там довольно быстро ухудшается ситуация. Огромное количество случаев, которое подтверждено лабораторно. Очень большое количество госпитализаций. Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть большое количество людей госпитализируется одновременно.

Напомним, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.

Читайте также, ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру.

Кроме того, кожная сыпь может быть симптомом "омикрон"-штамма коронавируса. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном", высыпания у всех пациентов отличаются.Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.