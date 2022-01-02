Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За первый день 2022 года, 1 января, в Украине зафиксировали 1863 новых случаев коронавируса, умерли - 98 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
За минувшие сутки никого не госпитализировали, а умерли - 98 человек. Выздоровели от COVID-19 - 2 259 лиц. Протестировали:
- методом ПЦР - 6974 человека,
- методом ИФА - 1120,
- экспресс-тестами - 12 494.
Больше всего случаев за сутки в Киеве (277), Житомирской области (127).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 674 538 человек; выздоровели - 3 477 188 человек; летальных исходов - 96 187.
Читайте также, ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру.
Кроме того, кожная сыпь может быть симптомом "омикрон"-штамма коронавируса. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном", высыпания у всех пациентов отличаются.
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