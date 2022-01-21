Не словом, а - ділом. 30 елітних вояків та дві тисячі протитанкових ракетних установок уже прибули в Україну з Великої Британії. Оборонну зброю - допомогу від Королівства - доправляють з понеділка. Що ще готовий надати Києву Лондон? І які заяви лунають від тамтешніх політиків? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ані Лондон, ані Київ офіційно не підтверджують конкретних обсягів воєнної допомоги. Але британським журналістам вдалося прознати - йдеться про щонайменше дві тисячі ракетних установок. А ще - про 30 військових інструкторів, які прилетіли в Україну. Це - елітні бійці новоствореної бригади спеціальних операцій, так званого "полку рейнджерів". Вони навчатимуть українських колег послуговуватися надсучасною зброєю. Так Велика Британія допомагає Україні в рамках підготовки до можливого вторгнення Росії.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Якщо Росія наважиться вдертися в Україну - і стосується це агресії будь-якого масштабу - думаю, це стане катастрофою не тільки для України чи для тієї ж Росії, це стане крахом для всього світу. Велика Британія повністю підтримує суверенітет і цілісність України.

Наразі британська армія ділиться винятково оборонною зброєю. Це - легкі протитанкові ракети наступного покоління. Їхня перевага в тому, що один солдат єдиним пострілом може дати відсіч великій броньованій машині. І це серйозний аргумент у ближньому бою. Тим часом Велика Британія готується дати відсіч Росії на дипломатичному фронті.

Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми дуже чітко усвідомлюємо разом із нашими партнерами в G7, із нашими союзниками по НАТО, що вторгнення Росії в Україну Москві обійдеться дуже дорого. Ми готові запровадити наджорсткі санкції, а також працюємо над підтримкою України в питанні обороноздатності. Бо ця ситуація потребує негайного вирішення. Необхідно, щоб інші країни теж долучилися до цього.

Головна британська дипломатка попередила, що вторгнення в Україну стане стратегічною помилкою. І затягне Москву в трясовину, таку ж, як із радянсько-афганською війною чи конфліктом у Чечні. Зараз у Лондоні розглядають можливість відрядити ще сотні вояків до сусідніх з Україною країн НАТО.