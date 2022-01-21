Воинский учет для женщин: список профессий существенно сокращают [ Редактировать ]
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Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин. В частности, в новом приказе было существенно сокращено список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В ведомстве сообщили, что список профессий для воинского учета был сокращен с 35 до 14 специальностей. При этом новая редакция включает в себя шесть профессий.
В то же время в Минобороны сообщили, что специальности и профессии, представительницы которых должны будут стать на воинский учет, родственны с около 100 военно-учетными специальностями.
В Минобороны добавили, что на обязательный учет военнообязанных будут становиться женщины, которые работают в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.
"Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка", - говорится в сообщении.
Новую редакцию указа о воинском учете женщин уже направили на рассмотрение в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки.
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