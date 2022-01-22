В городе Новоград-Волынский сотрудники спасательной службы на воде подняли из реки Случ тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, погибший несколько дней назад ушел рыбачить и не вернулся домой. На телефонные звонки не отвечал.

Отмечается, что к поискам пропавшего присоединились полицейские, спасатели, водолазы и местные волонтеры. Спасатели с помощью бензопилы прорезали на реке проруби для погружения водолазов. В результате подводных поисков тело утопленника было обнаружено на дне водоема. Труп передали специалистам на экспертизу.

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