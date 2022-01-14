В Волынской области во время перемены в школе под лед провалился 13-летний мальчик. Его одноклассники сначала пытались самостоятельно ему помочь, а потом начали звать на помощь взрослых. После того, как прозвенел звонок на урок, дети бросили друга и побежали на занятия. Об этом сообщает ТСН.

Трагедия произошла во Владимир-Волынском 12 января. Во время перемены четверо мальчишек побежали к реке Луга, которая находится в 500 метрах от школы. Там под лед провалился семиклассник Олег. Сначала друзья пытались ему помочь выбраться на берег, а потом позвали на помощь проходившую мимо женщину.

После того, как прозвенел звонок, дети вернулись на уроки. О том, что случилось, учителям не рассказали, поскольку надеялись, что их друга спасут, рассказала классный руководитель Виктория Наугольник.

Боялись кому-то рассказать, потому что видели, что женщина уже оказывает помощь и подумали, что Олега спасут, а потому и пришли на урок математики.

Женщина удерживала мальчика на поверхности и вызвала спасателей. К сожалению, ребенка течением утянуло под лед. Водолазы нашли его тело в километре от места трагедии возле села Заречье.

Ирония в том, что буквально за полтора часа до трагедии, спасатели проводили в школе открытый урок о поведении на воде и призывали детей не выходить на лед. Погибший Олег был из многодетной семьи, кроме него, родители воспитывают еще шестерых детей.

После трагедии власти Владимир-Волынского издали приказ, который запрещает выпускать детей из школы на улицу во время перемен. Об этом заявила "Суспільному" руководитель управления по гуманитарным вопросам горсовета Оксана Бегун.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, что делать, если человек провалился под лед.