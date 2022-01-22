Паспортні дані мільйонів українців виставили на продаж. Номери телефонів, ІПН - усе, що є в "Дії" - за 15 тисяч доларів. Таке оголошення на одному з хакерських сайтів - наполохало усіх. Його створив напередодні невідомий і запевняв: зламав портал державних послуг під час кібератаки. У Мінцифрі з реакцією не забарилися. Заявили: усе фейк! А повідомлення - ніщо інше, як гібридна війна. Чи справді наші з вами дані захищені? І хто стоїть за інформаційною атакою? Карина Вакарєва спробувала розібратися.

Зламав "Дію" і продає персональні дані мільйонів українців. Таке оголошення напередодні на одному з хакерських форумів - виставив невідомий. За все просить 15 тисяч доларів. Запевняє - має імена, номери телефонів, водійські посвідчення, паспорти й ковідні сертифікати. Тобто всю інформацію, яка міститься на державному порталі. А отримав її під час кібератаки в ніч проти 14 січня. Повідомлення повністю англійською.

Цитата "Продаю персональну інформацію громадян України. Це база даних кількох державних установ. Перша частина з сервісу "Дія".

На історію з витоком даних - одразу відреагували у Мінцифрі. Запевняють: оголошення - фейк, а спроба хакерів ніщо інше, як чергова провокація. Мовляв, кіберзлочинці так намагаються підірвати довіру до роботи державного сектору.

Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. Шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року.

Тобто навіть з цієї відповіді Міністерства - випливає, що дані таки продають. Програмісти припускають - файли могли злити в мережу колишні працівники. В Гільдії ІТ-фахівців частину документів вже навіть опрацювали. Кажуть, деякі з них зовсім свіжі.

Тарас Розкішний, голова Гільдії ІТ-фахівців:

Про суб`єктів господарювання, наприклад, про "є-Малятко", про сертифікати вакцинації громадян, які були туди додані наприкінці 2021 року. заява Мінцифри є однозначно поспішною, оскільки за такий короткий проміжок часу неможливо зробити такий ґрунтовний аналіз подібного рівня. Тому, на мою думку, це є скоріше намагання відбілити свою репутацію.

Ми намагалися отримати коментар від Міністерства цифрової трансформації, а також кіберполіції. Але оскільки сьогодні вихідний - на зв'язок ніхто не вийшов. Тож, більше інформації, ймовірно, вже буде в понеділок. А нині хакер анонсує нові лоти - обіцяє виставити дані з сайтів Мінрегіону, Головного сервісного центру МВС та реєстрів судової влади.