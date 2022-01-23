Литва включила в число невъездных российскую исполнительницу Наташу Королеву (Наталия Порывай - ред.), концерты которой были запланированы в стране. Об этом 23 января сообщило национальное радио LRT.

Согласно решению департамента миграции при МВД Литвы Королева не смогут посещать республику следующие 5 лет - до 21 января 2027 года.

Обращение в МИД о запрете на въезд в Литву Наташи Королевой направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.

Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этой исполнительницы, ранее выступавшей с концертами в оккупированном Крыму, и потребовали объявить ее нежелательными персонами в стране.

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Напомним, что 21 октября 2016 года СБУ запретила Королевой въезд в страну на пять лет. Причина - концерты в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева родилась в Киеве в 1973 году, в 2004 году получила звание заслуженной артистки России. Певице принесли известность такие песни, как "Желтые тюльпаны", "Дельфин и Русалка" (в дуэте с Игорем Николаевым), "Маленькая страна" и "Подсолнухи".

Ранее "Подробности" сообщали, что концерты Филиппа Киркорова в оккупированном Крыму привели к тому, что в январе 2021 года департамент миграции Литвы запретил ему на пять лет въезд в страну.