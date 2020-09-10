Квартиру российского певца, актера и стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, и его супруги Наташи Королевой обокрали. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Пока жена отдыхала на югах, Тарзан привел домой двух девушек. На утро они исчезли, а вместе с ними ювелирные украшения Наташи Королевой на 5 млн рублей (1,85 млн грн), а также 3 000 евро.

Пропажу обнаружила Наташа Королева, вернувшись из отпуска. Супруг не стал отпираться и рассказал всю правду. Звездная пара написала заявление в полицию. Воровок и драгоценности ищут.

Как певица отреагировала на измену супруга не сообщается, знаменитости отказываются от любых комментариев.

Напомним, что уроженка Киева Наталия Порывай (в будущем - Наташа Королева) в 1992 году вышла замуж за композитора Игоря Николаева, после чего вышел их совместный альбом "Дельфин и русалка".

В начале нулевых пара рассталась, а Королева вышла замуж повторно - за стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом "Тарзан". В браке су них него родился сын Архип.

Ранее сообщалось, что Тарзан ошарашил фанаток бесстыдным снимком в душе.