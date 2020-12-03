Известная певица Наташа Королева, которая недавно была в центре скандалов из-за поведения своего мужа Сергея Глушко, заявила о том, что решила уехать на остров без цивилизации. Соответствующий пост певица сделала в соцсети Instagram.

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"Я решила провести эксперимент - бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации - и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Именно здесь, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей я чувствую, как снова становлюсь собой - сильной Наташей, которая со всем справится", - заявила артистка.

Также Наташа отметила, что очень устала за прошедший год, который просто перевернул ее жизнь вверх дном.

"Устала от сфабрикованных скандалов, предательств "друзей", ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка - и она только начинается...", - сказала Королева.

Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

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