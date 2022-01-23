Новий хід - на політичній шахівниці Казахстану. Нурсултан Назарбаєв цього тижня нарешті з'явився - записав відеозвернення. Мовчав від самого початку протестів. Зрештою, досі невідомо, чи в країні він. Хоча сам Назарбаєв стверджує, що так. Себе називає "простим пенсіонером".

Але як "простий пенсіонер" став доларовим мільярдером? І чому Токаєв, який був в орбіті оточення єлбаси пішов проти нього? Та що відбувається в постпротестному Казахстані зараз? Далі.

Один за одним з Алмати вилітають військові літаки. Миротворча місія ОДКБ у Казахстані завершилася. Контингент розформовують. Вояки з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану прибули в країну на прохання президента Касим-Жомарта Токаєва у розпал заворушень.

Ґалим Аґелеуов, правозахисник:

Токаеву надо было сделать это громкое заявление. Для того, чтобы пригласить ОДКБ, получить это право. И благодаря Путину, Токаев установил контроль над силовыми структурами и забрал власть, взял себе все полномочия.

А що було із повноваженнями Токаєва раніше? І яку роль у державі грав Назарбаєв?

Та спершу - про те, що змінило політичний розклад у Казахстані... 4 січня. Алмати. Надвечір люди виходять підтримати протест проти стрімкого подорожчання газу. Влада - готова йти на поступки, знизити ціну. Але акція переростає на заворушення зі стріляниною та мародерством. Президент прямо називає це спробою державного перевороту:

Касим-Жомарт Токаєв, чинний Президент Казахстану:

Разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики.

Серед гасел - перших днів можна було почути казахською "Шал, кет!" - тобто "Старий, іди геть". І стосуються вони, вочевидь, не Токаєва.

Першому президенту Казахстану - Нурсултану Назарбаєву 81 рік. Два роки тому - після майже 30-річного правління - він добровільно пішов із посади, але не з влади. Він залишився у почесному статусі єлбаси - батька нації, який закріпив за собою законодавчо разом із правом на недоторканність.

Але у трагічні для Казахстану січневі дні Назарбаєв мовчав. Тож чутки ходили різні: починаючи від його втечі за кордон (в Арабські емірати) - і закінчуючи... смертю. І лише цього тижня він з'явився перед людьми. У відео-зверненні. Де саме його записали - невідомо.

Нурсултан Назарбаєв, Президент Казахстану (1991-2019 рр.):

Сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером и нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Якщо Назарбаєв - і звичайний пенсіонер, то дуже багатий. Цього тижня журналісти-розслідувачі з кількох країн оприлюднили документи, за якими у розпорядженні першого президента чотири фонди на загальну суму не менше як вісім мільярдів доларів.

-Заявленная цель фондов - помогать народу Казахстана. На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.

Заявлена мета фондів - допомогати народу Казахстану. Та насправді, організації, які популяризують казахську мову й роздають дітям подарунки, таємно володіють частками в десятках компаній.

Цим фондам належать елітні готелі, гольф-клуби, два телеканали, літак Airbus ACJ320neo за 100 мільйонів доларів, банки і навіть макаронна фабрика. А ще - онлайн-магазини, склади, торговельні центри. Фонди не подають жодної звітності, а розпоряджається ними, за статутом, засновник - Назарбаєв. Те, що в руках першого глави держави зосереджений значний вплив і багатства, президент Токаєв добре знає. Сам був у його оточенні. Але з початком протестів - риторика кардинально змінилася.

Касим-Жомарт Токаєв, чинний Президент Казахстану:

Благодаря первому президенту елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний, и прослойка людей богатых даже по международным меркам.

Президент доручив визначити компанії, які повинні робити щорічні внески у фонд. І закликав вийти з тіні тих, хто незаконно збагатився. А Назарбаєва - звільнив із довічно закріпленої за ним посади голови Радбезу, і сам посів це місце. Знавці заговорили про кланову боротьбу в Казахстані. Назарбаєв - це спростував.

Нурсултан Назарбаєв, Президент Казахстану (1991-2019 рр.):

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии Нур-Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния элиты страны нет.

Можливо, конфлікту справді вже немає. Адже, мов фігури на шахівниці, один за одним із керівних посад у національних компаніях злетіли всі три зяті Назарбаєва і його небожі. Кільце довкола оточення Назарбаєва хутко звужується. Когось уже кинули за ґрати, хтось поспіхом збирав речі і замовляв літак.

Зеєв Левін, доктор наук, фахівець із Центральної Азії:

На сегодняшний день понятно, что Назарбаев и окружающая его среда уходят на еще более задний план. Есть люди, которые говорят, что это был вообще какбы ответный его ход против попытки сместить его. Как раз на фоне переворотов. И тем самым получилась какая-то внутренняя борьба.

Назарбаєв прийшов до влади ще 1989-го - тоді як перший секретар ЦК Комуністичної партії Казахстану, а пішов із посади вже президента, 2019-го року. Він був незмінним президентом і кілька разів конституційно розширював свої повноваження. Режим Назарбаєва переслідував політичних опонентів і дозволяв своєму оточенню збільшувати вплив. За три десятиліття його особа перетворилася на культ.

На честь першого президента названо десятки вулиць, вершину гори, парки, бібліотеки, університети. Аеропорт і залізничний порт. Встановлені прижиттєві пам'ятники, один із них в Україні - Назарбаєв навчався в Дніпродзержинську, нині - Кам'янське. В Казахстані - святкують День першого президента - офіційний вихідний. Навіть столицю - Астану - перейменували в Нурсултан.

Однак після протестів ім'я Назарбаєва в Казахстані лунає дедалі рідше. Петиція з проханням перейменувати Нурсултан назад в Астану зібрала понад 220 тисяч підписів. Але повного розвінчування культу особи Назарбаєва не буде. За ним зберігають право входити в склад Конституційної ради республіки, виступати в уряді та парламенті.

Зеєв Левін, доктор наук, фахівець із Центральної Азії:

Мне кажется, что он все-таки официально останется на каком-то уровне елбасы - глава нации. Потому что Токаеву тоже очень понятно, что все что он сделает сегодня с бывшим президентом, может быть кто-нибудь захочет сделать и с ним.

За офіційною версією, під час протестів загинуло 225 людей, понад чотири з половиною тисячі постраждали. Активісти розповідають, що зачистки тривають досі. Силовики шукають тих, хто приходив на центральну площу Алмати - зі зброєю чи без.