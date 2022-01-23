Нурсултан Назарбаєв вперше прокоментував протести у Казахстані [ Редактировать ]
Новий хід - на політичній шахівниці Казахстану. Нурсултан Назарбаєв цього тижня нарешті з'явився - записав відеозвернення. Мовчав від самого початку протестів. Зрештою, досі невідомо, чи в країні він. Хоча сам Назарбаєв стверджує, що так. Себе називає "простим пенсіонером".
Але як "простий пенсіонер" став доларовим мільярдером? І чому Токаєв, який був в орбіті оточення єлбаси пішов проти нього? Та що відбувається в постпротестному Казахстані зараз? Далі.
Один за одним з Алмати вилітають військові літаки. Миротворча місія ОДКБ у Казахстані завершилася. Контингент розформовують. Вояки з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану прибули в країну на прохання президента Касим-Жомарта Токаєва у розпал заворушень.
Ґалим Аґелеуов, правозахисник:
Токаеву надо было сделать это громкое заявление. Для того, чтобы пригласить ОДКБ, получить это право. И благодаря Путину, Токаев установил контроль над силовыми структурами и забрал власть, взял себе все полномочия.
А що було із повноваженнями Токаєва раніше? І яку роль у державі грав Назарбаєв?
Та спершу - про те, що змінило політичний розклад у Казахстані... 4 січня. Алмати. Надвечір люди виходять підтримати протест проти стрімкого подорожчання газу. Влада - готова йти на поступки, знизити ціну. Але акція переростає на заворушення зі стріляниною та мародерством. Президент прямо називає це спробою державного перевороту:
Касим-Жомарт Токаєв, чинний Президент Казахстану:
Разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики.
Серед гасел - перших днів можна було почути казахською "Шал, кет!" - тобто "Старий, іди геть". І стосуються вони, вочевидь, не Токаєва.
Першому президенту Казахстану - Нурсултану Назарбаєву 81 рік. Два роки тому - після майже 30-річного правління - він добровільно пішов із посади, але не з влади. Він залишився у почесному статусі єлбаси - батька нації, який закріпив за собою законодавчо разом із правом на недоторканність.
Але у трагічні для Казахстану січневі дні Назарбаєв мовчав. Тож чутки ходили різні: починаючи від його втечі за кордон (в Арабські емірати) - і закінчуючи... смертю. І лише цього тижня він з'явився перед людьми. У відео-зверненні. Де саме його записали - невідомо.
Нурсултан Назарбаєв, Президент Казахстану (1991-2019 рр.):
Сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером и нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Якщо Назарбаєв - і звичайний пенсіонер, то дуже багатий. Цього тижня журналісти-розслідувачі з кількох країн оприлюднили документи, за якими у розпорядженні першого президента чотири фонди на загальну суму не менше як вісім мільярдів доларів.
-Заявленная цель фондов - помогать народу Казахстана. На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
Заявлена мета фондів - допомогати народу Казахстану. Та насправді, організації, які популяризують казахську мову й роздають дітям подарунки, таємно володіють частками в десятках компаній.
Цим фондам належать елітні готелі, гольф-клуби, два телеканали, літак Airbus ACJ320neo за 100 мільйонів доларів, банки і навіть макаронна фабрика. А ще - онлайн-магазини, склади, торговельні центри. Фонди не подають жодної звітності, а розпоряджається ними, за статутом, засновник - Назарбаєв. Те, що в руках першого глави держави зосереджений значний вплив і багатства, президент Токаєв добре знає. Сам був у його оточенні. Але з початком протестів - риторика кардинально змінилася.
Касим-Жомарт Токаєв, чинний Президент Казахстану:
Благодаря первому президенту елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний, и прослойка людей богатых даже по международным меркам.
Президент доручив визначити компанії, які повинні робити щорічні внески у фонд. І закликав вийти з тіні тих, хто незаконно збагатився. А Назарбаєва - звільнив із довічно закріпленої за ним посади голови Радбезу, і сам посів це місце. Знавці заговорили про кланову боротьбу в Казахстані. Назарбаєв - це спростував.
Нурсултан Назарбаєв, Президент Казахстану (1991-2019 рр.):
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии Нур-Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния элиты страны нет.
Можливо, конфлікту справді вже немає. Адже, мов фігури на шахівниці, один за одним із керівних посад у національних компаніях злетіли всі три зяті Назарбаєва і його небожі. Кільце довкола оточення Назарбаєва хутко звужується. Когось уже кинули за ґрати, хтось поспіхом збирав речі і замовляв літак.
Зеєв Левін, доктор наук, фахівець із Центральної Азії:
На сегодняшний день понятно, что Назарбаев и окружающая его среда уходят на еще более задний план. Есть люди, которые говорят, что это был вообще какбы ответный его ход против попытки сместить его. Как раз на фоне переворотов. И тем самым получилась какая-то внутренняя борьба.
Назарбаєв прийшов до влади ще 1989-го - тоді як перший секретар ЦК Комуністичної партії Казахстану, а пішов із посади вже президента, 2019-го року. Він був незмінним президентом і кілька разів конституційно розширював свої повноваження. Режим Назарбаєва переслідував політичних опонентів і дозволяв своєму оточенню збільшувати вплив. За три десятиліття його особа перетворилася на культ.
На честь першого президента названо десятки вулиць, вершину гори, парки, бібліотеки, університети. Аеропорт і залізничний порт. Встановлені прижиттєві пам'ятники, один із них в Україні - Назарбаєв навчався в Дніпродзержинську, нині - Кам'янське. В Казахстані - святкують День першого президента - офіційний вихідний. Навіть столицю - Астану - перейменували в Нурсултан.
Однак після протестів ім'я Назарбаєва в Казахстані лунає дедалі рідше. Петиція з проханням перейменувати Нурсултан назад в Астану зібрала понад 220 тисяч підписів. Але повного розвінчування культу особи Назарбаєва не буде. За ним зберігають право входити в склад Конституційної ради республіки, виступати в уряді та парламенті.
Зеєв Левін, доктор наук, фахівець із Центральної Азії:
Мне кажется, что он все-таки официально останется на каком-то уровне елбасы - глава нации. Потому что Токаеву тоже очень понятно, что все что он сделает сегодня с бывшим президентом, может быть кто-нибудь захочет сделать и с ним.
За офіційною версією, під час протестів загинуло 225 людей, понад чотири з половиною тисячі постраждали. Активісти розповідають, що зачистки тривають досі. Силовики шукають тих, хто приходив на центральну площу Алмати - зі зброєю чи без.
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Глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.
Вважають, що відтепер ними має керувати чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.
Він записав відеозвернення і запевнив - попри чутки зі столиці під час протестів нікуди, нібито, не виїжджав. Назарбаєв засудив масові сутички та рішуче відкинув припущення щодо протистояння керівних еліт.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане выступил с видеообращением
П'ять держав-союзників доправили їх до казахстанських міст минулого тижня на тлі протестів.