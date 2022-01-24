Дві картини "ожили" на інтерактивній виставці у Берліні [ Редактировать ]
Дві найвідоміші картини світу "ожили" на інтерактивній виставці у Берліні. Високотехнологічне шоу дозволяє відвідувачам взаємодіяти з Моною Лізою, перефарбувати "Таємну вечерю" і загубитися серед планет всесвіту генія доби Відродження Леонардо да Вінчі. Організатори - за допомоги сучасних засобів - хотіли дати гостям уявлення про багатогранну роботу митця, як художника й ученого. Над проєктом, понад рік, працювала міжнародна команда з 20 дизайнерів. Після Берліну планують показати в інших країнах Європи та Америки.
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