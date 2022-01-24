Температура "упадет" до - 18: синоптики заявили о новом похолодании [ Редактировать ]
Синоптики предупредили украинцев о новом похолодании. Так, согласно прогнозу, ночью морозы ударят до -18. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
В темное время суток на большей территории Украины ожидается от -7 до -10, на западе местами от -10 до -18. При этом уже днем 25 января в большинстве областей прогнозируется от -2 до -4.
Во вторник, 25 января, снег ожидается в Карпатах, местами на востоке страны.
В Киеве 25 января ночью от -9 до -11, днем от -5 до -7, ветер 5-10 м/с.
Напомним, что синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года. Смотрите также полный календарь выходных на 2022 год.
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