45 українських атлетів вирушили у Пекін на Олімпіаду [ Редактировать ]
Українські спортсмени вирушили на Олімпійські ігри до Пекіна. З четвертого по 20 лютого 45 наших атлетів змагатимуться у рекордних 12 видах спорту. До складу збірної увійшли чотири олімпійські чемпіони - біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко.
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