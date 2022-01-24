Лекарства за "ковидную" тысячу: возможность покупки расширят [ Редактировать ]
В Украине планируют расширить возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.
Это смогут сделать люди с инвалидностью. Над этим сейчас работают Минсоцполитики совместно с Минцифрой.
В Украине рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.
На сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.
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