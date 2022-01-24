В Украине планируют расширить возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.

Это смогут сделать люди с инвалидностью. Над этим сейчас работают Минсоцполитики совместно с Минцифрой.

В Украине рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

На сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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