С 24 января в Украине можно приобрести лекарства в аптеке за 1000 гривен по программе выплат вакцинированным от COVID-19. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Воспользоваться разрешением могут люди, которые достигли 60 лет.

Главным условием участия в программе является поддержка "зеленого" COVID-сертификата в действии.

Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Купить можно любые медикаменты как по рецепту врача, так и без него. Потратить 1000 грн можно в течение 4 месяцев как онлайн, так и офлайн.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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