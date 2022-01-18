В Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон".

Самые частые - насморк и головная боль.

Самые распространенные симптомы "Омикрона":

насморк (73%),

головная боль (67,5%),

усталость (63,5),

чихание (60%),

боль в горле (59,6%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине.

Дополнительные симптомы:

кашель (43,5%),

хриплый голос (35,7%),

озноб или дрожь (30%),

лихорадка (29,4%),

потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.

Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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