Симптомы "Омикрона": в Минздраве дали список [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон".
Самые частые - насморк и головная боль.
Самые распространенные симптомы "Омикрона":
- насморк (73%),
- головная боль (67,5%),
- усталость (63,5),
- чихание (60%),
- боль в горле (59,6%).
В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине.
Дополнительные симптомы:
- кашель (43,5%),
- хриплый голос (35,7%),
- озноб или дрожь (30%),
- лихорадка (29,4%),
- потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).
Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.
Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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