На распиаренное властью повышение зарплат медицинскому персоналу в бюджете-2022 не хватает более 12 млрд гривен. Об этом журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Громкие обещания власти о повышении зарплат врачам и медперсоналу на практике оказались не более чем пиаром. В бюджете заложено недостаточно средств для этого и не хватает, как минимум, 12,2 млрд гривен", - заявил политик.

Чтобы скрыть это, по словам парламентария, власть планирует переводить медперсонал на неполные ставки.

"На фоне новой волны пандемии и высокого дефицита медперсонала такой обман – это преступление. Необходимо срочно внести изменения в бюджет, чтобы медики получили обещанное в полном объеме. Ведь от них зависят жизни людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик добавил, что реально повысить зарплаты медикам можно только выполнив законное требование ОП-ЗЖ об увеличении финансирования медицины на уровне не ниже 5% ВВП.

"Несмотря на постоянные заявления власти о "рекордных" цифрах по увеличению финансирования медицины, продолжающиеся "реформаторские" эксперименты власти лишь углубляют кризис в медицинской отрасли. Мы продолжим бороться, чтобы наши медики имели достойные зарплаты, а больницы были обеспечены всем необходимым для лечения людей", - резюмировал Юрий Бойко.