"Власть обманула медиков с повышением зарплат" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
На распиаренное властью повышение зарплат медицинскому персоналу в бюджете-2022 не хватает более 12 млрд гривен. Об этом журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Громкие обещания власти о повышении зарплат врачам и медперсоналу на практике оказались не более чем пиаром. В бюджете заложено недостаточно средств для этого и не хватает, как минимум, 12,2 млрд гривен", - заявил политик.
Чтобы скрыть это, по словам парламентария, власть планирует переводить медперсонал на неполные ставки.
"На фоне новой волны пандемии и высокого дефицита медперсонала такой обман – это преступление. Необходимо срочно внести изменения в бюджет, чтобы медики получили обещанное в полном объеме. Ведь от них зависят жизни людей", - подчеркнул Юрий Бойко.
Политик добавил, что реально повысить зарплаты медикам можно только выполнив законное требование ОП-ЗЖ об увеличении финансирования медицины на уровне не ниже 5% ВВП.
"Несмотря на постоянные заявления власти о "рекордных" цифрах по увеличению финансирования медицины, продолжающиеся "реформаторские" эксперименты власти лишь углубляют кризис в медицинской отрасли. Мы продолжим бороться, чтобы наши медики имели достойные зарплаты, а больницы были обеспечены всем необходимым для лечения людей", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
Только за ноябрь задолженность украинцев за жилкомуслуги увеличилась на 7,1 млрд грн, а к концу зимы кризис неплатежей может разрушить всю систему ЖКХ
В наступившем году люди ждут от власти решения главных вопросов, которые их беспокоят: восстановление мира в стране, стабилизации экономики, повышения социальной защиты
Все решения, обязывающие женщин становиться на военный учет, должны быть отменены, а курс на милитаризацию украинского общества – пересмотрен
Украина находится на грани национальной катастрофы
Как бы ни саботировала власть расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года, оппозиция будет добиваться справедливости и наказания преступников