Зеленский провел заседание СНБО: подробности [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел 24 января заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Заседание проходило на фоне угрозы вторжения России в Украину.
На заседании СНБО сегодня планировали рассмотреть такие вопросы:
- меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,
- состояние дел в украинской экономике и энергетике,
- противодействие коронавирусу.
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО заслушали:
- главу разведки Кирилла Буданова о ситуации вокруг Украины;
- министра обороны Алексея Резникова;
- главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о готовности армии защищать Украину;
- главу МИД Дмитрия Кулебу о ситуации с партнерами;
- главу СБУ Ивана Баканова и главу МВД Дениса Монастырского о ситуации с безопасностью внутри Украины;
- премьера Дениса Шмыгаля о ситуации в украинской экономике;
- министра энергетики Германа Галущенко о ситуации в энергетике;
- главу Минздрава Виктора Ляшко о борьбе с коронавирусом.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация понятна и контролируема, поводов для паники нет.
"Вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости", - отметил он.
Он добавил, что ситуация сложная еще с 2014 года.
При этом премьер Денис Шмыгаль добавил, что угрозы украинской экономике нет, но дезинформация может навредить.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
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