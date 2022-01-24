Президент Украины Владимир Зеленский провел 24 января заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Заседание проходило на фоне угрозы вторжения России в Украину.

На заседании СНБО сегодня планировали рассмотреть такие вопросы:

меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,

состояние дел в украинской экономике и энергетике,

противодействие коронавирусу.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО заслушали:

главу разведки Кирилла Буданова о ситуации вокруг Украины;

министра обороны Алексея Резникова;

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о готовности армии защищать Украину;

главу МИД Дмитрия Кулебу о ситуации с партнерами;

главу СБУ Ивана Баканова и главу МВД Дениса Монастырского о ситуации с безопасностью внутри Украины;

премьера Дениса Шмыгаля о ситуации в украинской экономике;

министра энергетики Германа Галущенко о ситуации в энергетике;

главу Минздрава Виктора Ляшко о борьбе с коронавирусом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация понятна и контролируема, поводов для паники нет.

"Вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости", - отметил он.

Он добавил, что ситуация сложная еще с 2014 года.

При этом премьер Денис Шмыгаль добавил, что угрозы украинской экономике нет, но дезинформация может навредить.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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