Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он заверил, что все под контролем.

Зеленский отметил, что итогом заседания стали не громкие решения к медиапространству, а важные выводы для общества.

"Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет", - подчеркнул президент.

Так, глава государства отметил, что важно сохранять спокойствие и не кричать "все пропало". Зеленский добавил, что первым вопросом заседания была ситуация на Востоке. По словам президента, знают обо всем, готовы тоже ко всему, но верят в лучшее.

Вторым вопросом была энергетика. Зеленский заверил, что отопительный сезон Украина пройдет спокойно. Газа, запасов угля достаточно. На электростанциях и в портах они превысили уже 1 миллион тонн.

Также президент не обошел вниманием противодействие пандемии коронавируса. Дело в том, что в последнее время эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. Он призвал граждан быть ответственными и вакцинироваться.

Зеленский отметил, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса растет, уровень госпитализаций почти вдвое меньше, сравнивая с пиком осенью 2021 года. По словам президента, это именно благодаря вакцинации.

Зеленский рассказал, что в течение февраля расширят программу єПідтримка. В частности, пожилые люди могут использовать тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг.

Глава государства также анонсировал, что вскоре программа будет распространяться на подростков от 14 до 18 лет. Помимо обычных культурных услуг, они могут использовать деньги на образование. Например, курсы, программы и тому подобное.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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