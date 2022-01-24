В Раде собирают закрытую встречу для обсуждения нацбезопасности [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Во вторник, 25 января, в Раде инициировали проведение закрытой рабочей встречи с участием руководства Верховной Рады, министра обороны, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук на согласительном совете.
В ходе встречи будут обсуждать вопрос нацбезопасности.
По его словам, встреча пройдет 25 января в 9 утра в кабинете главы Рады.
Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 24 января, стало известно о смерти жены экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилы Янукович
Организаторы Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" объявили имена финалистов, которые будут бороться за победу 12 февраля
Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на фоне угрозы вторжения России
В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление
В понедельник, 24 января, в России заявили, что примут "адекватные меры реагирования" в случае переброски военных сил США в Прибалтику и Восточную Европу