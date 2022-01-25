На фронті - знову тихо. Минулої доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще напередодні було гаряче - десять атак, вісім із них - із забороненої зброї. Одного армійця поранено. Більше розкаже Руслан Смєщук.

Надія, жителька Травневого:

Три сразу! Я стояла возле стола, мила кастрюлю і дивилася телевізор. А якби там була - посекло б мене. Осколки були такі мелки - як гречка. Це гранатомет був.

Фронтове селище Травневе - на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже восьмий рік. Кажуть, донедавна тут було тихо.

Надія, жителька Травневого:

То обично безпілотники літають жужать. А чи то наші, чи то ОБХСС, ха ха, ОБСЄ - не знаю. І то нічого не було, нічого не літало.

Ситуація на фронті загострилася. Більше десятка ворожих обстрілів, вісім - із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами. Після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку. Буде жити. Поранення не було критичним.

Це позиції збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців з артилерії та великокаліберних мінометів. Посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади,- кажуть бійці. У всіх сенсах.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут перший розрив, там другий, в загальному їх було п'ять. Сто двадцятий міномет, перші два тут - трохи далі де проживають люди, а решта три - там.

Вояки розповідають - обстріл почався з провокативних кулеметних черг - таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу. Потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети. А потім - і заборонені калібри.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку стрілецька зброя, з підствольників - з підствольних гранатометів, з ручних протитанкових гранатометів… А на при кінці обстрілу - вже 120 міни і ось.

І лише після адекватної відповіді армійців - ворожий вогонь почав стихати.