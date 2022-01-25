Війна на Донбасі: за минулу добу не зафіксували жодного обстрілу [ Редактировать ]
На фронті - знову тихо. Минулої доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще напередодні було гаряче - десять атак, вісім із них - із забороненої зброї. Одного армійця поранено. Більше розкаже Руслан Смєщук.
Надія, жителька Травневого:
Три сразу! Я стояла возле стола, мила кастрюлю і дивилася телевізор. А якби там була - посекло б мене. Осколки були такі мелки - як гречка. Це гранатомет був.
Фронтове селище Травневе - на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже восьмий рік. Кажуть, донедавна тут було тихо.
Надія, жителька Травневого:
То обично безпілотники літають жужать. А чи то наші, чи то ОБХСС, ха ха, ОБСЄ - не знаю. І то нічого не було, нічого не літало.
Ситуація на фронті загострилася. Більше десятка ворожих обстрілів, вісім - із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами. Після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку. Буде жити. Поранення не було критичним.
Це позиції збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців з артилерії та великокаліберних мінометів. Посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади,- кажуть бійці. У всіх сенсах.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Тут перший розрив, там другий, в загальному їх було п'ять. Сто двадцятий міномет, перші два тут - трохи далі де проживають люди, а решта три - там.
Вояки розповідають - обстріл почався з провокативних кулеметних черг - таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу. Потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети. А потім - і заборонені калібри.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Спочатку стрілецька зброя, з підствольників - з підствольних гранатометів, з ручних протитанкових гранатометів… А на при кінці обстрілу - вже 120 міни і ось.
І лише після адекватної відповіді армійців - ворожий вогонь почав стихати.
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Загалом минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім з них - із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів.
Ворог чотири рази відкривав вогонь у бік Водяного й Попасної з важких мінометів та гранатометів різних систем. Поблизу Новозванівки - застосував артилерію.
Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122 калібру.
24-01-2022 07:00 Сюжет 1
Поблизу Катеринівки стріляли із протитанкових гранатометів. Активізацію супротивника відзначають і наші бійці на передовій.