Ворог атакував українські позиції неподалік Причепилівки на Луганщині [ Редактировать ]
Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Минулої доби ворог атакував українські позиції неподалік Причепилівки на Луганщині. Наші бійці кажуть: тактика противника - поступово нарощувати активність обстрілів, аж до заборонених калібрів.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Спочатку стрілецька зброя, з підствольників - з підствольних гранатометів, з ручних протитанкових гранатометів… А на при кінці обстрілу - вже 120 міни й ось.
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На фронті - знову тихо. Минулої доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще напередодні було гаряче - десять атак, вісім із них - із забороненої зброї.
Загалом минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім з них - із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів.
Ворог чотири рази відкривав вогонь у бік Водяного й Попасної з важких мінометів та гранатометів різних систем. Поблизу Новозванівки - застосував артилерію.
Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122 калібру.
24-01-2022 07:00 Сюжет 1