Во вторник, 25 января, украинскому президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года. В этот день его супруга Елена написала красивое поздравление мужу на своей странице в Instagram.

Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе. С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, Владимир Зеленский проведет этот день на работе.

В этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела.

Он также опубликовал информацию о некоторых домах ребенка в Украине, на счет которых граждане могут перечислить денежные средства.

Поддержать их – будет лучшим подарком для президента в этот день.

Так, он упомянул дом ребенка Антошка в Краматорске, областной дом ребенка №1 во Львове, Боярский дом ребенка, Криворожскую городскую детскую больницу №4 и детскую городскую больницу в Полтаве.

Напомним, что Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО.

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