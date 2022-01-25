Непрофессионализм и безответственность власти усугубляет кризис как внутри страны, так и во внешней политике. Задача парламента – принести мир в страну, или идти на перевыборы. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Впервые за 30 лет независимости Украины у нашей страны так много вызовов: военный конфликт на востоке, энергетическая опасность, рост цен, борьба с эпидемией. Главное, что мы имеем абсолютно неадекватную власть, случайных и непрофессиональных людей у ​​власти, живущих собственной жизнью в собственных фантазиях и полностью отстраненных от потребностей общества", - заявил политик.

Он подчеркнул, что сегодня главная угроза в стране – это военный конфликт на востоке, который власти обещали, но так и не смогли остановить.

"Сегодняшняя власть и нынешний президент, идя на выборы, обещали принести в страну мир. После двух лет правления мы видим полностью заблокированный процесс в Трехсторонней контактной группе, практически не работающий Нормандский формат. Восемь лет длится конфликт, мы теряем людей, останавливается экономика, а при вспышке конфликта инвесторы просто убегают из страны, забирая деньги", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Юрий Бойко считает, что главная задача сегодняшнего парламента – принести мир в страну.

"Наша фракция зарегистрировала постановление Верховной Рады по безотлагательному воплощению в жизнь имплементации Минских соглашений и прекращению боевых действий. Это ответственный политический шаг, который сразу позволит снизить напряжение и в стране, и во внешней политике", - отметил парламентарий.

По словам политика, если у Верховной Рады нет желания начать политическое урегулирование конфликта, то она должна пойти на досрочные выборы.

"Если этот парламент не способен на такие политические шаги, которых ждет вся страна, то нужно иметь политическую и просто человеческую совесть, самораспуститься и дать возможность народу Украины выбрать новый состав парламента, новых депутатов, которые будут выполнять свои обещания принести в страну мир, и делом докажут это обществу. Это справедливо, это честно и это наша политическая позиция", - резюмировал Юрий Бойко.