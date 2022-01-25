В Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону адаптивного карантина. В основном это касается западных регионов. Ситуация выплывает из количества заболеваний. Об этом в ходе брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Отметим, что Ивано-Франковская область уже перешла в "красную" зону.

Два региона - Ровенская и Львовская области - уже показали индикаторы вхождения в "красный" уровень. Мы ожидаем в ближайшие дни заседания государственной комиссии по ТЭБ и ЧС именно по этим областям. В зоне риска остаются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

Он добавил, что уже просматривается начало вспышки заболеваемости COVID и на востоке Украины, а в зоне наибольшего риска находится Сумская область.

Читайте также, Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января. В "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.

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