Локдаун в Украине: какие области "на волоске" от "красной" зоны [ Редактировать ]
В Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону адаптивного карантина. В основном это касается западных регионов. Ситуация выплывает из количества заболеваний. Об этом в ходе брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Отметим, что Ивано-Франковская область уже перешла в "красную" зону.
Два региона - Ровенская и Львовская области - уже показали индикаторы вхождения в "красный" уровень. Мы ожидаем в ближайшие дни заседания государственной комиссии по ТЭБ и ЧС именно по этим областям. В зоне риска остаются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.
Он добавил, что уже просматривается начало вспышки заболеваемости COVID и на востоке Украины, а в зоне наибольшего риска находится Сумская область.
Читайте также, Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января. В "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на пятницу, 21 января, в Украине расширилась "оранжевая" зона карантина
В понедельник, 17 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине
В Украине новая волна коронавируса может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев
Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве
В понедельник, 24 января, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в 17 областях Украины подтвердили новый штамм коронавируса