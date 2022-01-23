На территории Украины в настоящее время в "оранжевой" зоне карантинных ограничений находятся 10 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Они на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране уже превысили показатели заболеваемости "желтой" зоны.

Отмечается, что по состоянию на 23 января в "оранжевой" зоне сейчас находятся: Сумская область - коэффициент обнаруженных случаев COVID по состоянию на 22 января составляет 37,3%, но уровень госпитализаций 17,3%; Ивано-Франковская - 34,1%, госпитализации - 86%; Житомирская - 28,1%, госпитализации - 16,5%; Тернопольская - 25,1%, уровень госпитализаций - 41,8%; Черниговская - 24,6%, а также 17,9%; Хмельницкая - 22,6%, госпитализации - 7,5%; Львовская - 21,1%, 80,8%; Винницкая - 20,9%, госпитализации - 36,4%; Ровенская - 20,2%, госпитализации - 66,4%; Черновицкая - 18,9%, 41%.

Читайте также, Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января. В "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.

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