Решение приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС/ фото: Anadolu

Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января. Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Отмечается, что в "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы. При том в заведения будут пускать вакцинированных посетителей или при наличии результатов теста, сделанного за 72 часа.

Читайте также, по состоянию на среду, 19 января, в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области, сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.

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