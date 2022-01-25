Полиция Киева задержала агрессивного преследователя певицы Златы Огневич. Ранее певица показала в соцсетях, как мужчина по имени Вадим Лебедь угрожает ее убить. Теперь одержимому фанату грозит до двух лет лишения свободы, говорится на сайте Нацполиции Украины.

Действия преследователя Златы Огневич в Печерском управлении полиции квалифицировали как угрозу убийством (ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины). После этого следственно-оперативные действия заняли менее суток, и мужчину задержали.

"Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.

Нарушителю сообщили о подозрении и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее Злата Огневич публично попросила о помощи рассказала, что уже более 3 лет ее повсюду преследует неадекватный фанат.

"Этот человек действительно преследует меня. Это длится очень-очень много лет. К сожалению, я никак не могла на него повлиять до сегодняшнего дня. Он в этом видео уже настолько охамел… Он угрожает жизни моих близких, угрожает мне… Я не чувствую себя в безопасности. Я не могу выйти вечером никуда. Все, он своего добился. Я захожу домой на свою площадку, и я заглядываю, не стоит ли там этот преследователь", - высказалась артистка.

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