Певицу Злату Огневич продолжает преследовать маньяк. Он уже несколько раз следил за певицей, но мужчина продолжает находится на свободе.

"Я больше не могу молчать. Данное видео рекомендую смотреть до конца. Осторожно, оно содержит ненормативную лексику. В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год ( уже больше 3-х лет ) преследует неадекватный мужчина и НИКТО за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время…. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация— это ТАКЖЕ один из видов насилия", - пишет певица в Instagram.

Огневич обратилась к президент Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

"Я обращаюсь к правоохранительным органам, юристам и всем, кто имеет компетенцию и реально может помочь. Я обращаюсь к своей стране и президенту @zelenskiy_official . Потому что я больше не желаю молчать! Хватит! На моем месте может быть ваша дочь, жена, любимая девушка, мама, ваш близкий человек. Помогите мне", - пишет

Ранее писали, как украинская певица и главная холостячка страны Злата Огневич удивила поклонников интимными фото.

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