Депутати Верховної Ради стали до роботи після тривалих зимових канікул. Почали з питань держбезпеки. І навіть міністра оборони до парламенту запросили. Про перший цього року робочий день обранців - Анна Каменєва.

П'ять тижнів канікул позаду. І тепер - до роботи. Та перш ніж за закони взятися, нардепи йдуть на закриту зустріч із міністром оборони. Запросили туди по представнику від кожної фракції, в яких є доступ до держтаємниці. Година наради. І головний меседж після зібрання від міністра оборони - тривожну валізу готувати не варто.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує з точки зору військової. 109 тис російських вояків уздовж всіє лінії наших з ними кордонів і також адмінмежа Крим. Плюс-мінус співпадає з аналогічною концентрацією російських уздовж наших кордонів перед Великоднем минулого року.

При цьому наші Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. А міжнародні партнери - пітримують санкціями і зброєю. Тому без паніки - закликають з трибуни депутати монобільшості. Мовляв, інформація про можливу ескалацію нагнітається штучно. А це - шкодить економіці.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо українці піддадуться цій панічним настроям, ми фактично ризикуємо підставити під загрозу всю економіку України. І навіть якщо не буде жодної ескалації, жодної агресії, Росія фактично виконає своє завдання. Люди почнуть забирати депозити з банків, перестануть купувати житло, перестануть витрачати гроші і таким чином зупиниться економічний розвиток країни.

В опозиції теж закликають парламент підтримати нашу армію - гривнею. І дати додаткове фінансування.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

50 мільярдів гривень на фінансування Збройних сил. На що підуть ці гроші? Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, створення стратегічних резервів.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Наша армія фундаментально недофінансована. Починаючи від того, що отримають наші військові в якості грошового забезпечення і як взагалі армія забезпечена всім необхідним. І коли повстало сьогодні питання на зустрічі - де брати фінансові ресурси для того, щоб забезпечити армію, то ми получили відповідь від влади, що у нас же є необхідність ремонтувати дороги і будувати.

Пакет документів для потреб армії уже готують, запевняє голова Міноборони. А можливе додаткове фінансування обговорить із урядовцями. У планах нардепів - провести такі ж закриті наради з керівниками СБУ та розвідки. Коли можуть відбутися ці зустрічі - поки що невідомо.

Сьогодні ж нардепи звернулися до ООН, Європарламенту та міжнародних партнерів щодо неприпустимості російського військового шантажу України. А ще - ухвалили 5 законів. Серед них - про міжнародні посилки. Депутати збільшили ліміт для безмитної доставки до 150-ти євро. А от голосів на запровадження кримінальної відповідальності за підробку ковідсертифікатів - забракло. Документ провалили.